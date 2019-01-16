2019-01-16T20:23:06+03:00
Общество

Россиянки не попали в список самых красивых женщин планеты

При этом белорусски оказались в рейтинге на 18-ом месте, американки на 10-ом, а первое место досталось жительницам Венесуэлы
Екатерина СВИНОВА
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Первую строчку топа заняли представительницы ВенесуэлыПервую строчку топа заняли представительницы ВенесуэлыФото: EAST NEWS
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Портал Missosology составил топ 20 стран, где живут самые красивые женщины в мире. Рейтинг составлен на основе побед представительниц прекрасного пола в таких международных конкурсах как «Мисс Вселенная», «Мисс Мира» и других подобных состязаний.

Первую строчку топа заняли представительницы Венесуэлы. Девушки из этой латиноамериканской страны чаще остальных выигрывали в этих престижных конкурсах красоты.

Следом расположились красавицы из Филиппин. Тройку лидеров замкнули представительницы другой латиноамериканской страны — Мексики.

А вот россиянки, как ни странно, не попали в рейтинг. Единственными представительницами СНГ в рейтинге стали белорусски, занявшие 18-ю строчку рейтинга.

Топ-10 стран, где живут самые красивые женщины по версии портала Missosology

Топ-10 стран, где живут самые красивые женщины по версии портала Missosology

Напомним, весной прошлого года в Москве прошел конкурс «Мисс Россия — 2018». Главный титул завоевала 18-летняя Юлия Полячихина из Чувашской Республики. Красавице досталась корона, ценой в $1 000 000 - самая дорогая корона подобных шоу в мире.

Юлия войдёт в историю конкурса как первая, кто был коронован таким шедевром ювелирного искусства. Украшение сделано из белого золота, 200 жемчужин и бесчисленного количества бриллиантов, сапфиров и рубинов. Цвета камней символизируют российский триколор. Вручила корону королева красоты прошлого года - 22-летняя Полина Попова.

Новая «Мисс Россия», по традиции, получит крупный денежный приз, автомобиль и, конечно, путёвку на мировые конкурсы красоты «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».

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