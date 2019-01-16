В центре Москвы умерла двухмесячная гражданка Франции
Вечером во вторник, 16 января, в квартире в центре столицы умерла двухмесячная девочка, которая является гражданкой Франции. Скорую вызвала 32-летняя мама мылышки, которая умоляла спасти ребенка. Но реанимировать кроху так и не удалось.
- Признаков насильственной смерти на теле ребенка не обнаружено. По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили «Комсомолке» СУ СК РФ по Москве.
Тело ребенка направлено на экспертизу. Как удалось выяснить «КП», девочка с рождения страдала серьезным заболеванием. У малышки была патология развития одного из жизненно важных органов.
Мама девочки, 32-летняя француженка, несмотря на диагноз, была потрясена скоропостижной смертью ребенка. Из-за переживаний женщине потребовалась помощь медиков. Причина смерти ребенка будет установлена уже завтра, 17 января.