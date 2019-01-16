2019-01-16T21:19:08+03:00
Происшествия

В центре Москвы умерла двухмесячная гражданка Франции

Девочка с рождения страдала тяжелым заболеванием
Анастасия ВАРДАНЯН
Поделиться:
В квартире в центре Москвы умерла двухмесячная девочка, которая является гражданкой ФранцииВ квартире в центре Москвы умерла двухмесячная девочка, которая является гражданкой ФранцииФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Вечером во вторник, 16 января, в квартире в центре столицы умерла двухмесячная девочка, которая является гражданкой Франции. Скорую вызвала 32-летняя мама мылышки, которая умоляла спасти ребенка. Но реанимировать кроху так и не удалось.

- Признаков насильственной смерти на теле ребенка не обнаружено. По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили «Комсомолке» СУ СК РФ по Москве.

Тело ребенка направлено на экспертизу. Как удалось выяснить «КП», девочка с рождения страдала серьезным заболеванием. У малышки была патология развития одного из жизненно важных органов.

Мама девочки, 32-летняя француженка, несмотря на диагноз, была потрясена скоропостижной смертью ребенка. Из-за переживаний женщине потребовалась помощь медиков. Причина смерти ребенка будет установлена уже завтра, 17 января.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Умер певец Ильгам Шакиров
В Тбилиси три человека погибли при взрыве газа в жилом доме
Момент взрыва в сирийском Манбидже попал на видео
Суд Харькова арестовал выдворенную из России журналистку Елену Бойко
ОКР попросит Федерацию бобслея России прекратить полномочия Александра Зубкова
Россиянки не попали в список самых красивых женщин планеты
Эрдоган: жертвами теракта в сирийском Манбидже стали 27 человек
Пенс заявил, что несколько великих держав конкурируют с США за превосходство в мире
YouTube ограничил публикацию роликов с пранками и челленджами
14-летний подросток из Туниса сказал, что он гей и пожаловался на родителей в полицию за слишком строгое воспитание
Стало известно, когда США начнут процесс выхода из ДРСМД
В ПФР разъяснили, от чего зависит размер прибавки к пенсии с 1 января 2019 года
Теракт унес жизни 16 человек в сирийском городе Манбидж
Украинские раскольники захватили храм УПЦ во Львовской области
После реставрации в павильоне "Главтабак" на ВДНХ откроют кафе
МИД РФ: Россия получила новые свидетельства связи США с ИГ*
«КП» публикует запись встречи отца уфимской дознавательницы и жены обвиняемого в ее изнасиловании
Студенты-волонтеры помогут обеспечить безопасность жителей Подмосковья в Крещенскую ночь
Путин 17 января возложит венок к памятнику советским солдатам в Белграде
Путин назвал главную задачу властей
Монику Беллуччи упрекнули за отсутствие маникюра
Путин призвал Минфин и ЦБ РФ обратить дополнительное внимание на инфляцию
В отель с роботами вернули людей, так как они эффективнее
Депсоцзащита разберется в деле о гибели девочки, проглотившей воздушный шарик
Автомобилисты смогут оформлять ДТП с помощью мобильного приложения
Международная федерация бобслея дисквалифицировала Зубкова до конца 2020 года
Чубайс назвал Россию одним из самых энергорасточительных государств