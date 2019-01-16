2019-01-16T21:50:04+03:00
В мире

В Тбилиси три человека погибли при взрыве газа в жилом доме

И еще пятеро, в том числе трое детей, пострадали
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
В столице Грузии три человека погибли при взрыве газа в жилом домеВ столице Грузии три человека погибли при взрыве газа в жилом домеФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В среду, 16 января, в девятиэтажном жилом доме на севере Тбилиси произошел взрыв бытового газа. По последним данным, в результате ЧП погибли три человека, и еще пять получили травмы различной степени тяжести. Причем, как отметил министр здравоохранения Грузии Давид Сергеенко, среди пострадавших - трое детей.

Между тем после случившегося жители всех квартир, расположенных в подъезде, где прогремел взрыв, были эвакуированы: в настоящее время там находятся только спасатели и полиция. При этом территория вокруг здания оцеплена, передает ТАСС.

Кстати, напомним, буквально на днях в России пять человек погибли при взрыве газа в жилом доме в городе Шахты. При этом, как сообщал сайт kp.ru, из-под обломков квартир на двух верхних этажах девятиэтажного здания были спасены семь человек. Стоит отметить, что по факту того ЧП уже возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Умер певец Ильгам Шакиров
Момент взрыва в сирийском Манбидже попал на видео
В центре Москвы умерла двухмесячная гражданка Франции
Суд Харькова арестовал выдворенную из России журналистку Елену Бойко
ОКР попросит Федерацию бобслея России прекратить полномочия Александра Зубкова
Россиянки не попали в список самых красивых женщин планеты
Эрдоган: жертвами теракта в сирийском Манбидже стали 27 человек
Пенс заявил, что несколько великих держав конкурируют с США за превосходство в мире
YouTube ограничил публикацию роликов с пранками и челленджами
14-летний подросток из Туниса сказал, что он гей и пожаловался на родителей в полицию за слишком строгое воспитание
Стало известно, когда США начнут процесс выхода из ДРСМД
В ПФР разъяснили, от чего зависит размер прибавки к пенсии с 1 января 2019 года
Теракт унес жизни 16 человек в сирийском городе Манбидж
Украинские раскольники захватили храм УПЦ во Львовской области
После реставрации в павильоне "Главтабак" на ВДНХ откроют кафе
МИД РФ: Россия получила новые свидетельства связи США с ИГ*
«КП» публикует запись встречи отца уфимской дознавательницы и жены обвиняемого в ее изнасиловании
Студенты-волонтеры помогут обеспечить безопасность жителей Подмосковья в Крещенскую ночь
Путин 17 января возложит венок к памятнику советским солдатам в Белграде
Путин назвал главную задачу властей
Монику Беллуччи упрекнули за отсутствие маникюра
Путин призвал Минфин и ЦБ РФ обратить дополнительное внимание на инфляцию
В отель с роботами вернули людей, так как они эффективнее
Депсоцзащита разберется в деле о гибели девочки, проглотившей воздушный шарик
Автомобилисты смогут оформлять ДТП с помощью мобильного приложения
Международная федерация бобслея дисквалифицировала Зубкова до конца 2020 года
Чубайс назвал Россию одним из самых энергорасточительных государств