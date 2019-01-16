В Тбилиси три человека погибли при взрыве газа в жилом доме
В среду, 16 января, в девятиэтажном жилом доме на севере Тбилиси произошел взрыв бытового газа. По последним данным, в результате ЧП погибли три человека, и еще пять получили травмы различной степени тяжести. Причем, как отметил министр здравоохранения Грузии Давид Сергеенко, среди пострадавших - трое детей.
Между тем после случившегося жители всех квартир, расположенных в подъезде, где прогремел взрыв, были эвакуированы: в настоящее время там находятся только спасатели и полиция. При этом территория вокруг здания оцеплена, передает ТАСС.
Кстати, напомним, буквально на днях в России пять человек погибли при взрыве газа в жилом доме в городе Шахты. При этом, как сообщал сайт kp.ru, из-под обломков квартир на двух верхних этажах девятиэтажного здания были спасены семь человек. Стоит отметить, что по факту того ЧП уже возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.