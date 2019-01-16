Володин: решение об отказе РФ работать в ПАСЕ будет принято в интересах россиян

СЕГОДНЯ 22:30 2019-01-16T22:30:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, общаясь в среду, 16 января, с журналистами по итогам очередного заседания Совета Думы, прокомментировал проект заявления «О ситуации вокруг российского участия в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ)».

Как заметил политик, в этом документе решение об отказе направлять российскую делегацию в ПАСЕ в 2019 году предлагается принять, прежде всего, в интересах граждан РФ. По словам Володина, ассамблея, лишив нашу делегацию ключевых полномочий, «отошла от принципов демократии», при этом она совершенно игнорирует основы парламентаризма и нарушает базовые права РФ, а значит, и граждан России.

«Нам нужно принять это решение», - приводит слова спикера ТАСС.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, проект заявления «О ситуации вокруг российского участия в ПАСЕ» подготовил комитет Госдумы по международным делам. Как отмечалось, в этом документе предлагается не направлять делегацию РФ на январскую сессию ПАСЕ и оставить в силе решение о заморозке выплаты взноса в бюджет Совета Европы.