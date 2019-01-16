Парламент Великобритании проголосовал против отставки Терезы Мэй

СЕГОДНЯ 22:39 2019-01-16T22:50:27+03:00

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Правительство британского премьер-министра Терезы Мэй преодолело вотум недоверия, вынесенный ему оппозиционной Лейбористской партией. Таким образом, нынешнему кабинету министров удалось удержаться у власти.

В ходе голосования, состоявшегося в среду, 16 января, в Палате общин - нижней палате парламента Соединенного Королевства, о недоверии правительству заявили только 306 депутатов при необходимом минимуме в 320 голосов. Между тем против отставки Мэй проголосовали 325 народных избранников, передает Reuters.

Стоит отметить, что причиной демарша лейбористов стали результаты состоявшегося в минувший вторник, 15 января, голосования в парламенте, которые стали провальными для нынешнего британского премьера. Напомним, как сообщал сайт kp.ru, тогда парламентарии отвергли ранее согласованную с Евросоюзом сделку об условиях выхода Великобритании из сообщества (Brexit).