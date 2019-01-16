2019-01-16T22:50:27+03:00
В мире

Парламент Великобритании проголосовал против отставки Терезы Мэй

Поддержку нынешнему кабмину выразили 325 депутатов, против выступили только 306 народных избранников
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments6
Премьер-министр Великобритании Тереза МэйПремьер-министр Великобритании Тереза МэйФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Правительство британского премьер-министра Терезы Мэй преодолело вотум недоверия, вынесенный ему оппозиционной Лейбористской партией. Таким образом, нынешнему кабинету министров удалось удержаться у власти.

В ходе голосования, состоявшегося в среду, 16 января, в Палате общин - нижней палате парламента Соединенного Королевства, о недоверии правительству заявили только 306 депутатов при необходимом минимуме в 320 голосов. Между тем против отставки Мэй проголосовали 325 народных избранников, передает Reuters.

Стоит отметить, что причиной демарша лейбористов стали результаты состоявшегося в минувший вторник, 15 января, голосования в парламенте, которые стали провальными для нынешнего британского премьера. Напомним, как сообщал сайт kp.ru, тогда парламентарии отвергли ранее согласованную с Евросоюзом сделку об условиях выхода Великобритании из сообщества (Brexit).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24