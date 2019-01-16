Число жертв взрыва газа в Тбилиси увеличилось до четырех человек

СЕГОДНЯ 23:05 2019-01-16T23:05:09+03:00

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По последним данным, жертвами взрыва бытового газа в одном из жилых многоэтажных домов Тбилиси стали четыре человека. Медики сообщили о смерти четырехлетнего ребенка, который был доставлен в больницу с места происшествия с серьезными травмами.

Как передает телекомпания Rustavi 2, погибшему мальчику было четыре года. Его госпитализировали в 20:20 по местному времени. Сердце ребенка останавливалось несколько раз.

Известно, что родители малыша погибли. Тело ребенка будет передано судмедэкспертам.

Таким образом, число жертв взрыва газа в Тбилиси достигло четырех человек, еще шесть получили ранения.

Как писал сайт kp.ru, 16 января, в девятиэтажном жилом доме на севере Тбилиси произошел взрыв бытового газа. Министр здравоохранения Грузии Давид Сергеенко заявил, что среди пострадавших - трое детей. Жители всех квартир, расположенных в подъезде, где прогремел взрыв, были эвакуированы: