СЕГОДНЯ 23:14 2019-01-16T23:14:44+03:00

Рубль ускорил свой рост к доллару и евро на фоне удачных аукционов Минфина РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

К 22:30 мск среды «американец» потерял 70 копеек, а «европеец» подешевел на 81 копейку

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В среду, 16 января, курс доллара в ходе торгов на Московской бирже ускорил свое падение на фоне лучших с июля прошлого года аукционов Минфина РФ по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ).

Так, к 22:30 мск американская валюта потеряла 70 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущего торгового дня и стоила 66,26 рубля. Что касается евро, то к тому времени «европеец» подешевел на 81 копейку - до 75,59 рубля.

Стоит отметить, что министерство финансов России 16 января провело три первичных аукциона по продаже ОФЗ, в результате которых были размещены все выставленные на продажу бумаги на 35,14 миллиарда рублей. Это, по мнению экспертов, и поспособствовало укреплению рубля.

А вот ожидать резких колебаний курса рубля из-за возобновления Центробанком РФ покупок валюты не стоит. Такое мнение ранее в среду, 16 января, выразил министр экономического развития России Максим Орешкин.