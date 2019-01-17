2019-01-17T00:33:24+03:00
Политика

В Сенате США не прошла резолюция против снятия санкций с En+ и "Русала"

Республиканцы не дали набрать демократам необходимые 60 голосов
Юлия ДИВЕЕВА
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В Конгрессе США обсуждают резолюцию о блокировке снятия санкций с "Русала" и En+В Конгрессе США обсуждают резолюцию о блокировке снятия санкций с "Русала" и En+Фото: REUTERS
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Верхняя палата Конгресса США не приняла резолюцию об отмене решения Минфина страны снять санкции с российских компаний "Русал", En+ и "Евросибэнерго". Сенаторы-республиканцы не позволили набрать своим коллегам - демократам необходимое количество голосов.

За завершение дебатов и постановку резолюции на окончательное голосование проголосовали 57 сенаторов, против были 42. Документу необходима была поддержка не менее 60 из 100 сенаторов. В этом случае дебаты по вопросу ограничений в отношении "Русала" были бы закончены, а окончательное голосование по резолюции, согласно регламенту Сената, могло бы состояться уже спустя 30 часов. Теперь же обсуждение инициативы может затянуться на неопределенный срок, передает ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе министр финансов США Стивен Мнучин по итогам встречи с членами Палаты представителей Конгресса заявил, что Вашингтон действительно планирует снять санкции с российских компаний "Русал", En+ и "Евросибэнерго".

Американские законодатели выступали против снятия ограничений. Однако предприятия выполнили требования минфина США и вышли из-под контроля предпринимателя Олега Дерипаски.

Демократы пытаются затормозить этот процесс. Если резолюция против отмены санкций юудет принята обеими палатами парламента США, президент Дональд Трамп не может отменить санкции в течение 12 дней, а если он наложит вето на резолюцию - еще в течение 10 дней.

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