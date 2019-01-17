Рослесхоз предложил запретить бизнесменам из Китая покупать сибирскую древесину

СЕГОДНЯ 00:51 2019-01-17T00:51:02+03:00

Китайцы скупают в Сибири и на Дальнем Востоке лучшую древесину и отправляют в КНР Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Китайские предприниматели скупают незаконно срубленный лес у граждан РФ и легализуют его

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Предпринимателям из КНР надо запретить скупать древесину в Сибири и на Дальнем Востоке РФ. С таким предложением выступил в Совете Федерации глава Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Валентик.

По его мнению, деятельность китайских бизнесменов способствует незаконной вырубке лесов. Поэтому в Лесном кодексе необходимо прописать единый порядок деятельности пунктов приёма и отгрузки древесины.

"Сегодня это полномочия регионов: где-то это сделано, где-то это сделано недостаточно, где-то это вообще не сделано. Этот порядок должен быть единым, очень жёстким, чтобы китайские предприниматели не могли скупать лесопродукцию у людей", – подчеркнул Валентик.

Глава Рослесхоза отметил, что пункты приема древесины, организованные предпринимателями из Китая, стали масштабной проблемой. Бизнесмены из Поднебесной скупают незаконно срубленных лес у граждан и легализуют её путём частичной переработки, передает РИА Новости

Еще в ноябре прошлого года министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин сообщил, что Москва предупредила Пекин о возможности введения временного запрета на экспорт древесины из РФ в КНР, если не будет решен вопрос с восстановлением лесов.

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