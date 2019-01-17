2019-01-17T02:06:54+03:00
Политика

Милиция ЛНР сообщила о подрыве грузовика ВСУ на мине

Командир подразделении армии Украины переложил вину за произошедшее на ополченцев
Юлия ДИВЕЕВА
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Грузовик ВСУ подорвался на мине. Фото: пресс-служба Генштаба ВС УкраиныГрузовик ВСУ подорвался на мине. Фото: пресс-служба Генштаба ВС УкраиныФото: СОЦСЕТИ
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В Донбассе грузовой автомобиль вооруженных сил Украины подорвался на мине у линии соприкосновения. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

Ранее пресс-центр украинских силовиков сообщил, что ополченцы обстреляли грузовик ВСУ и 10 военнослужащих пострадали.

"В виду незнания карт минных полей, водитель автомобиля совершил наезд на мину, в результате которого военнослужащие ВСУ получили ранения и травмы различной степени тяжести", - пояснил Марочко.

По его словам, что на самом деле произошло с грузовой машиной, стало известно от источника в 72-й отдельной механизированной бригаде армии Украины. Тот сообщил, что день, когда произошло ЧП, военные отмечали горячительными напитками очередную годовщину формирования бригады, передает РИА Новости.

После происшествия командиру бригады пришло в голову скрыть свое халатное поведение, обвинив Народную милицию ЛНР в обстреле грузовика. Его заявление тут же растиражировали СМИ.

Марочко считает, что офицеры ВСУ скрыли данные о троих погибших в результате ЧП. В ЛНР считают, что эти жертвы в будущем “спишут” на новые выдуманные обстрелы.

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