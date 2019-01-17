Сбербанк стал самой дорогой российской компанией

СЕГОДНЯ 02:25 2019-01-17T02:25:19+03:00

Акции компании в среду в ходе торгов выросли более чем на 1,5%

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Капитализация Себрбанка достигла 4,52 триллиона рублей, что вывело компанию на первое место в списке крупнейших предприятий России. В ходе торгов на Московской бирже в среду акции кредитной организации выросли на 0,76-1,65%.

Обыкновенная акция Сбербанка подорожала до 201,26 рубля, а привилегированная - до 173,1 рубля.

Акции "Роснефти" 16 января подешевели на 0,79%, до уровня 421 рубль за акцию. Капитализация компании составляет 4,461 трлн рублей.

Столько же в цене потеряли акции "Газпрома", которые торговались в конце торгов по 156,9 рубля за акцию. Капитализация компании составила 3,714 трлн рублей, передает ТАСС.

Как писал ранее сайт kp.ru, Сбербанк повысил с 14 января ставки по ипотеке на один процентный пункт. Теперь базовая ставка ипотечных кредитов начинается от 10,8%, для зарплатных клиентов - от 10,5%, а для граждан, отказавшихся от подтверждения дохода - от 11,1%.

За 2018 года Сбербанк нарастил кредитный портфель для малых и средних предприятий (МСП) на 19,4%. На 1 января 2019 года он составил 1616 млрд руб. Эта цифра на 262,6 млрд руб. больше, чем год назад (на 01.01.2018 — 1353,4 млрд руб.).