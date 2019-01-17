2019-01-17T02:25:19+03:00
Экономика

Сбербанк стал самой дорогой российской компанией

Акции компании в среду в ходе торгов выросли более чем на 1,5%
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Сбербанк занимает первое место по капитализации среди компаний в РоссииСбербанк занимает первое место по капитализации среди компаний в РоссииФото: Мила СТРИЖ
Изменить размер текста:

Капитализация Себрбанка достигла 4,52 триллиона рублей, что вывело компанию на первое место в списке крупнейших предприятий России. В ходе торгов на Московской бирже в среду акции кредитной организации выросли на 0,76-1,65%.

Обыкновенная акция Сбербанка подорожала до 201,26 рубля, а привилегированная - до 173,1 рубля.

Акции "Роснефти" 16 января подешевели на 0,79%, до уровня 421 рубль за акцию. Капитализация компании составляет 4,461 трлн рублей.

Столько же в цене потеряли акции "Газпрома", которые торговались в конце торгов по 156,9 рубля за акцию. Капитализация компании составила 3,714 трлн рублей, передает ТАСС.

Как писал ранее сайт kp.ru, Сбербанк повысил с 14 января ставки по ипотеке на один процентный пункт. Теперь базовая ставка ипотечных кредитов начинается от 10,8%, для зарплатных клиентов - от 10,5%, а для граждан, отказавшихся от подтверждения дохода - от 11,1%.

За 2018 года Сбербанк нарастил кредитный портфель для малых и средних предприятий (МСП) на 19,4%. На 1 января 2019 года он составил 1616 млрд руб. Эта цифра на 262,6 млрд руб. больше, чем год назад (на 01.01.2018 — 1353,4 млрд руб.).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Командование ВС США предупредило Трампа, что ИГ* в Сирии еще не побеждена
Милиция ЛНР сообщила о подрыве грузовика ВСУ на мине
Huawei в США подозревают в краже коммерческой тайны
Кудрин назвал способ вывода России в топ-5 экономик мира
Рослесхоз предложил запретить бизнесменам из Китая покупать сибирскую древесину
В Сенате США не прошла резолюция против снятия санкций с En+ и "Русала"
Рубль ускорил свой рост к доллару и евро на фоне удачных аукционов Минфина РФ
Число жертв взрыва газа в Тбилиси увеличилось до четырех человек
Парламент Великобритании проголосовал против отставки Терезы Мэй
Володин: решение об отказе РФ работать в ПАСЕ будет принято в интересах россиян
Умер певец Ильгам Шакиров
В Тбилиси три человека погибли при взрыве газа в жилом доме
Момент взрыва в сирийском Манбидже попал на видео
В центре Москвы умерла двухмесячная гражданка Франции
Суд Харькова арестовал выдворенную из России журналистку Елену Бойко
ОКР попросит Федерацию бобслея России прекратить полномочия Александра Зубкова
Россиянки не попали в список самых красивых женщин планеты
Эрдоган: жертвами теракта в сирийском Манбидже стали 27 человек