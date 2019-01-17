2019-01-17T04:35:35+03:00
Политика

Спикер Конгресса предложила Трампу отложить ежегодное обращение к законодателям

Глава Палаты представителей отказывается приглашать президента в парламент, пока он не вернет правительство к работе
Юлия ДИВЕЕВА
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Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси ПелосиСпикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси ПелосиФото: REUTERS
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Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 16 января предложила президенту Дональду Трампу отложить его ежегодное послание "О положении страны", с которым он должен обратиться к обеим палатам 29 января. Выступление главы государства перед законодателями может быть перенесено на более поздний срок из-за продолжающегося шатдауна.

Лидер демократического большинства в нижней палате Конгресса Стени Хойер отметил, что склоняется к тому, что Трампа не выступит с обращение 29 января, если к тому времени бюджетный кризис не будет урегулирован.

Как отмечает телекомпания CNN, заявление Пелоси и демократов означает, что Конгресс не предоставит Трампу платформу двухпартийной сессии парламента для выступления до тех пор, пока он не вернет правительство к работе.

"Он может сделать это из Овального кабинета, если захочет", - заявила спикер Палаты представителей.

Именно пелоси, как глава нижней палаты, имеет право приглашать президента в Конгресс для выступления с посланием. Известно, что Трамп планирует практически целиком посвятить свое обращение к законодателям бюджетному кризису. Над текстом вот уже несколько недель работает ряд помощников главы государства, в том числе один из ключевых советников президента Стивен Миллер.

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