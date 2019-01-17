2019-01-17T05:10:42+03:00
Происшествия

В США арестовали подозреваемого в подготовке нападения на Белый дом

Обвинения предъявлены 21-летнему Хашеру Джалялю Тахибу
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
ФБР арестовала молодого человека, планировавшего атаку на Белый домФБР арестовала молодого человека, планировавшего атаку на Белый домФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В американском штате Джорджия сотрудники ФБР задержали мужчину по подозрению в подготовке нападений на федеральные объекты, в том числе на Белый дом. Дело передано на рассмотрение федерального суда в городе Атланта.

Федеральные власти предъявили обвинение 21-летнему Хашеру Джалялю Тахибу. В ФБР полагают, что молодой человек действовал в одиночку. В документах расследования сказано, что Тахиб "радикализировался, изменил свое имя и планировал поездку за границу", передает ABC News.

В июле прошлого года парень подал заявление на получение новго американского паспорта, заявив, что он потерял предыдущий. А в августе он выставил свой автомобиль на продажу. Информатор ФБР поинтересовался для чего ему деньги, на что Тахиб сообщил, что собирается поехать за границу.

Спецслужбы заявляют, что кроме Белого дома, он намеревался совершить нападения у статуи Свободы в Нью-Йорке, у монумента Вашингтона и мемориала Авраама Линкольна в столице страны. Его арестовали при получении оружия от агентов ФБР, работавших под прикрытием.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В США умер один из крупнейших инвесторов Джон Богл
Собчак неожиданно приехала в Киев
Пушков: США не передумают выходить из ДРСМД
Спикер Конгресса предложила Трампу отложить ежегодное обращение к законодателям
Трамп подписал закон о выплате компенсаций госслужащим
В Найроби при нападении террористов на отель погиб 21 человек
Командование ВС США предупредило Трампа, что ИГ* в Сирии еще не побеждена
Сбербанк стал самой дорогой российской компанией
Милиция ЛНР сообщила о подрыве грузовика ВСУ на мине
Huawei в США подозревают в краже коммерческой тайны
Кудрин назвал способ вывода России в топ-5 экономик мира
Рослесхоз предложил запретить бизнесменам из Китая покупать сибирскую древесину
В Сенате США не прошла резолюция против снятия санкций с En+ и "Русала"
Рубль ускорил свой рост к доллару и евро на фоне удачных аукционов Минфина РФ
Число жертв взрыва газа в Тбилиси увеличилось до четырех человек
Парламент Великобритании проголосовал против отставки Терезы Мэй
Володин: решение об отказе РФ работать в ПАСЕ будет принято в интересах россиян
Умер певец Ильгам Шакиров
В Тбилиси три человека погибли при взрыве газа в жилом доме
Момент взрыва в сирийском Манбидже попал на видео
В центре Москвы умерла двухмесячная гражданка Франции
Суд Харькова арестовал выдворенную из России журналистку Елену Бойко
ОКР попросит Федерацию бобслея России прекратить полномочия Александра Зубкова
Россиянки не попали в список самых красивых женщин планеты
Эрдоган: жертвами теракта в сирийском Манбидже стали 27 человек