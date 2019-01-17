В США арестовали подозреваемого в подготовке нападения на Белый дом

СЕГОДНЯ 05:10 2019-01-17T05:10:42+03:00

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В американском штате Джорджия сотрудники ФБР задержали мужчину по подозрению в подготовке нападений на федеральные объекты, в том числе на Белый дом. Дело передано на рассмотрение федерального суда в городе Атланта.

Федеральные власти предъявили обвинение 21-летнему Хашеру Джалялю Тахибу. В ФБР полагают, что молодой человек действовал в одиночку. В документах расследования сказано, что Тахиб "радикализировался, изменил свое имя и планировал поездку за границу", передает ABC News.

В июле прошлого года парень подал заявление на получение новго американского паспорта, заявив, что он потерял предыдущий. А в августе он выставил свой автомобиль на продажу. Информатор ФБР поинтересовался для чего ему деньги, на что Тахиб сообщил, что собирается поехать за границу.

Спецслужбы заявляют, что кроме Белого дома, он намеревался совершить нападения у статуи Свободы в Нью-Йорке, у монумента Вашингтона и мемориала Авраама Линкольна в столице страны. Его арестовали при получении оружия от агентов ФБР, работавших под прикрытием.