2019-01-17T05:24:43+03:00
Политика

Пушков: США не передумают выходить из ДРСМД

Российский сенатор прокомментировал подтверждение Белым домом срока прекращения участия в договоре по ядерному оружию
Юлия ДИВЕЕВА
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Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей ПушковПредседатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей ПушковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Обозначив дату выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), Соединенные Штаты продемонстрировали, что не изменят свое решение по этому вопросу. такое мнение высказал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

"Это означает - судьба договора решена. США от своего не отступятся. Хуже ясности только иллюзии", - написал он в Twitter.

Ранее сайт kp.ru писал, что замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон 16 января подтвердила, что США приостановят свои обязательства по ДРСМД 2 февраля. Она добавила, что у России будет еще шесть месяцев перед окончательным выходом США из договора.

Накануне, 15 января, в Женевесостоялись переговоры между Россией и США по ДРСМД. Причем в Вашингтоне сразу назвали эту встречу «разочаровывающей». А в Москве отметили, что требования американцев к нашей стране не содержат конкретики и не позволяют рассчитывать на сближение подходов.

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