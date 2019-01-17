Пушков: США не передумают выходить из ДРСМД

СЕГОДНЯ 05:24 2019-01-17T05:24:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Обозначив дату выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), Соединенные Штаты продемонстрировали, что не изменят свое решение по этому вопросу. такое мнение высказал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

"Это означает - судьба договора решена. США от своего не отступятся. Хуже ясности только иллюзии", - написал он в Twitter.

Ранее сайт kp.ru писал, что замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон 16 января подтвердила, что США приостановят свои обязательства по ДРСМД 2 февраля. Она добавила, что у России будет еще шесть месяцев перед окончательным выходом США из договора.

Накануне, 15 января, в Женевесостоялись переговоры между Россией и США по ДРСМД. Причем в Вашингтоне сразу назвали эту встречу «разочаровывающей». А в Москве отметили, что требования американцев к нашей стране не содержат конкретики и не позволяют рассчитывать на сближение подходов.