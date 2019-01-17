В США умер один из крупнейших инвесторов Джон Богл

СЕГОДНЯ 06:04 2019-01-17T06:04:26+03:00

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Умер основатель группы Vanguard и один из самых успешных американских инвесторов Джон Клифтон Богл. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Джон (Джэк) Богл скончался в городе Брин-Мауре, штата Пенсильвания в возрасте 89 лет. О причинах смерти в заявлении Vanguard не говорится, однако известно, что предприниматель за свою жизнь перенес не менее шести инфарктов, а в 65 лет - операцию по пересадке сердца, передает CNBC.

Основной философией Богла было инвестирование "здравого смысла". В 1975 году он основал Vanguard по принципу управления инвестициями, пропорциональный состав которых аналогичен биржевому индексу.

Он занимал посты председателя правления и генерального директора этой группы до 1996 года. Согласно отчетам, к 30 сентября 2018 года компания Богла распоряжалась активами на сумму около $5,3 трлн. По состоянию на 31 января 2018 года у Vanguard более 20 миллионов инвесторов в 170 странах мира.

Личное состояние Богла оценивалось в относительно скромные 80 миллионов долларов.