Захваченные в Бенине российские моряки живы

СЕГОДНЯ 06:20 2019-01-17T06:20:21+03:00

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Захваченные 2 января в территориальных водах Республики Бенин российские моряки живы. Об этом сообщил 16 января председатель Российского профессионального союза моряков Юрий Сухоруков.

По его словам, представители пиратов, напавших на контейнеровоз MSC Mandy в Гвинейском заливе, связались с компанией-судовладельцем для переговоров.

"Дали возможность капитану пообщаться с судовладельцем, он подтвердил, что все более или менее в порядке, люди содержатся в более или менее приличных условиях", - рассказал Сухоруков.

По его словам, переговоры между пиратами и владельцами сухогруза будут вести специально нанятые посредники из британской компании, передает ТАСС.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, судно MSC Mandy шло под флагом Панамы с грузом из Того в Нигерию и дрейфовало примерно в 20 милях от порта Котоноу у берегов Бенина. На борту судна находились 24 человека, шесть из них были захвачены. Все захваченные - граждане России.

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