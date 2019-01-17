Извержение вулкана началось на японском острове Кутиноэрабу

СЕГОДНЯ 06:41 2019-01-17T07:42:23+03:00

Изменить размер текста: A A

На небольшом острове Кутиноэрабу на юго-западе Японии 17 января началось извержение вулкана. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление страны.

Власти префектуры Кагосима, где расположен остров, приказали эвакуироваться всем жителям Кутиноэрабу. Отметим, что их число не превышает 150 человек.

Кадры с видео извержения вулкана, снятые камерой Японского метеорологического агентства.Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Остров имеет вулканическое происхождение, его площадь составляет всего около 38 квадратных километров.

Напомним, сайт kp.ru писал в августе прошлого года, что власти Японии готовятся к началу извержения вулкана Синдакэ, расположенного на острове Кутиноэрабу. Национальное метеорологическое управление повысило уровень опасности до четвертого по пятибалльной шкале. Жителям и все находящимся на острове людям было предписано подготовиться к возможной эвакуации.

Вулкан находится под пристальным вниманием сейсмологов с мая 2015 года, когда он неожиданно выбросил столб пепла и дыма на высоту 9 километров. Тогда уровень опасности был повышен до 5. Всех жителей вывезли с острова, а вернуться домой они смогли только в декабре.