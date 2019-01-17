Погода в Москве на 17 января 2019 года: ожидаются снегопад и сильный ветер

17 Янв. 07:03 2019-01-17T07:03:18+03:00

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Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на 17 января 2019 года. Как отмечают специалисты, в четверг столицу ожидает новая волна тепла. Так, температура в городе вновь превысит норму: столбики термометров покажут от -1 до -3 градусов.

А небо вновь затянут облака. При этом в мегаполисе пройдет снег, местами сильный. Более того, в некоторых районах не исключена метель. Также метеорологи предупреждают о гололедице. Ветер же будет дуть юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, правда, временами его порывы могут достигать 17 метров в секунду.

В ночь на пятницу, 18 января, температура воздуха в столице не изменится и, так же как и днем, составит -1…-3 градуса, сообщает Гидрометцентр России. Кроме того, в темное время суток также ожидаются снег и метель при ветре до 18 метров в секунду.

Кстати, напомним, ранее на этой неделе в Москве отмечалась первая в наступившем году оттепель: во вторник, 15 января, на главной столичной метеостанции, расположенной на ВДНХ, столбики термометров поднимались до +0,3 градуса. Как сообщал сайт kp.ru, потепление и погоду в стиле «еврозимы» в мегаполис принесет атлантический циклон.