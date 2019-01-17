Французские СМИ ожидают в России новый рекорд торгового баланса

СЕГОДНЯ 07:05 2019-01-17T07:05:42+03:00

Положительное сальдо за январь ноябрь 2018 года выросло на 65,2% в сравнении с тем же периодом прошлого года

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Россия может установить новый рекорд торгового баланса. По данным анные Федеральной таможенной службы РФ, за 11 месяцев 2018 года положительное сальдо составило 191,4 миллиарда долларов.

Как пишет французская деловая газета Les Echos, положительное сальдо торгового баланса страны выросло на 65,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Издание считает, что все это говорит о том, что рекорд 2011 года, составляющий 198 миллиардов долларов, скорее всего, будет побит.

"При таких темпах роста рекорд 2011 года легко достижим", - полагает газета.

Объем российской торговли с января по ноябрь составил 629 миллиардов долларов. Это на 19,3% больше показателей за аналогичный период 2017 года. Экспорт увеличился на 27,5% и составил 410,2 миллиарда долларов.

Издание отмечает, что доля энергоносителей в экспорте составила около двух его третей. Также Россия может подняться на несколько позиций с 16 места в рейтинге мировых поставщиков зерна.