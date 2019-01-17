Минфин США снова продлили срок завершения сделок с En+ и "Русалом"

СЕГОДНЯ 07:27 2019-01-17T07:27:36+03:00

Американские инвесторы должны избавиться от акций и завершить сделки с предприятиями до 28 января 2019 года

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Срок завершения сделок сделок с российской компанией "Русал" и холдингом En+ для американских инвесторов продлен до 28 января 2019 года. Об этом сообщает Управление по контролю над иностранными активами Минфина США.

Также до этого числа инвесторы должны избавиться от акций и долговых инструментов "Русала", En+. Ведомство распространило три так называемые генеральные лицензии: одна касается продления срока избавления от активов En+ и "Русала", и две - о продлении срока сделок с "Русалом" и En+.

Ранее минфин США продлевал этот срок до 21 января, а изначально в документе была прописана дата 7 мая 2018 года.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что верхняя палата Конгресса США не приняла резолюцию об отмене решения Минфина страны снять санкции с российских компаний "Русал", En+ и "Евросибэнерго". Сенаторы-республиканцы не позволили набрать своим коллегам - демократам необходимое количество голосов.

Американские законодатели выступают против снятия ограничений, несмотря на то, что предприятия выполнили требования минфина США и вышли из-под контроля предпринимателя Олега Дерипаски.