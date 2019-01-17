Первое в истории растение на Луне погибло

СЕГОДНЯ 08:23 2019-01-17T08:23:29+03:00

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В четверг, 17 января, появилась информация о том, что семена хлопчатника, которые проросли на обратной стороне Луны на борту китайского зонда «Чанъэ-4», погибли.

Как и ожидалось, первое растение на естественном спутнике Земли не выдержало лунной ночи. Дело в том, что температура поверхности сопровождающего нашу планету космического объекта в это время обычно опускается до -170 градусов, передает агентство «Синьхуа».

Напомним, как писал сайт kp.ru, 3 января этого года межпланетный космический аппарат «Чанъэ-4» впервые в истории совершил мягкую посадку на обратной стороне Луны. Причем он доставил на спутник нашей планеты не только очередной китайский луноход «Юйту-2», но и семена рапса, хлопчатника, картофеля, а также дрожжи и личинок дрозофилы для проведения уникального эксперимента.

А на днях Китайское национальное космическое управление сообщило о том, что уже получило первые всходы на Луне. Как отмечалось, первыми проросли семена хлопчатника, а за ним показались «головки» рапса и картофеля.