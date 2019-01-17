Часть пострадавших при взрыве в Тбилиси оказались членами одной семьи

СЕГОДНЯ 09:10 2019-01-17T09:10:36+03:00

В настоящее время врачи по-прежнему оценивают состояние двух девочек-сестер как тяжелое

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В четверг, 17 января, появилась информация о том, что часть людей, которые в минувшую среду вечером пострадали и погибли при взрыве бытового газа в многоэтажном жилом доме на севере Тбилиси, являются членами одной семьи.

По некоторым данным, речь идет о семье, проживавшей в квартире на шестом этаже, где и произошел взрыв. Известно, что в результате ЧП травмы получили две девочки, оказавшиеся сестрами: в настоящее время врачи оценивают их состояние как тяжелое. А четырехлетний брат этих девочек недавно скончался в больнице, пишет местный информационный портал Ambebi.

Кроме того, как выяснили журналисты, после взрыва была госпитализирована тетя детей - сестра их матери. При этом маме ребят выжить не удалось: она погибла под завалами.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, взрыв прогремел в жилом доме в Тбилиси в среду, 16 января. По последним данным, погибли четыре человека, и еще восемь получили травмы различной степени тяжести. Стоит отметить, что среди пострадавших шестеро детей.