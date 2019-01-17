МИД РФ назвал обвинения США в адрес России по ДРСМД фейками

СЕГОДНЯ 09:59 2019-01-17T10:01:07+03:00

Вашингтон так и не смог объяснить, почему, по его мнению, ракета 9М729 якобы нарушает соглашение

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В четверг, 17 января, в министерстве иностранных дел РФ прокомментировали новые обвинения США в адрес нашей страны по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Как заметил замглавы МИД России Сергей Рябков, никакого содержания в претензиях Вашингтона нет. При этом дипломат назвал фейками все заявления Соединенных Штатов по поводу якобы нарушения Москвой соглашения.

«Все, что мы слышим, это не больше чем пропагандистское обрамление деструктивной линии США, не более чем попытка покрыть сладкой глазурью пустую позицию. <…> Мы будем и дальше подчеркивать, что за этой сахарной глазурью, пудрой ничего не стоит: никакого теста, содержания, субстанции нет вообще. Это все фейк», - сказал Рябков РИА Новости.

Кроме того, замминистра обвинил американцев в попытке ввести в заблуждение своих союзников по НАТО и международное сообщество в целом.

Также Рябков обратил внимание на то, что США до сих пор так и не предоставили Москве объяснения, почему они считают, что ракета системы 9М729 якобы нарушает ДРСМД.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 15 января в Женеве состоялись переговоры между Россией и США по ДРСМД. Причем в Вашингтоне сразу назвали эту встречу «разочаровывающей». А в Москве отметили, что требования американцев к нашей стране не содержат конкретики и не позволяют рассчитывать на сближение подходов.

Кстати, в тот же день секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев рассказал о ракете, из-за которой Россию обвиняют в нарушении ДРСМД.

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