2019-01-17T10:23:23+03:00
Общество

Минздрав предложил не рассматривать законопроект о возвращении курилок в аэропорты

Проект не соответствует основным принципам охраны здоровья граждан от табачного дыма, считают в ведомстве
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Комментарии: comments2
Минздрав активно противится возвращению курительных комнат в аэропортыМинздрав активно противится возвращению курительных комнат в аэропортыФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Минздрав предложил Госдуме не рассматривать законопроект о возвращении курительных комнат в аэропорты. Глава ведомства Вероника Скворцова направила письмо на имя зампреда нижней палаты парламента, руководителя фракции «Единая Россия» Сергея Неверова. Его просят рассмотреть возможность отклонить законопроект о возвращении курилок в воздушных гаванях. Основной аргумент – проект не соответствует основным принципам охраны здоровья граждан от воздействия табачного дыма.

Здесь же приводится статистика: в 2009 году в России курили 40 процентов населения, из них 60,2% мужчин и 21,7% женщин. Смертность от причин, связанных с курением, составляла 17 процентов.

Только в 2013 году был принял закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» (№ 15-ФЗ). Это стало первым и самым эффективным шагом в борьбе с данной проблемой.

Создание специальных условий для курильщиков – курительные комнаты – поспособствует тому, что их число будет только расти.

К тому же курящие пассажиры вполне могут обойтись без сигареты во время ожидания самолета и перелета, если воспользуются, например, специальным пластырем, который продается в аптеках.

Письмо уже поступило в Госдуму, но пока решение по нему не принято.

- В России нет аэропортов, который были бы против возвращения курительных комнат. Эта мера представляется более эффективной в отношении некурящих посетителей и работников аэропорта, чем существующий малоэффективный запрет, - пояснили газете «Известия» в Международной ассоциации аэропортов.

В свою очередь в правительстве отметили, что не станут поддерживать инициативу депутатов, которые предложили вернуть в аэропортах курилки. За основу будет взят негативный отзыв Минздрава на данное предложение. По мнению экспертов из медицинского ведомства, курительные комнаты не способны ограничить окружающих граждан от дыма.

Минтранс же планирует поддержать инициативу и выступить за вовзрат курительных комнат. По данным ВЦИОМ реально запрет на курение в аэропортах соблюдаемся плохо. Порядка 37% пассажиров аэропортов сталкиваются там с курильщиками, а 33% - курят в аэропорту сами.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
СБУ назвала причину задержания выдворенной из России журналистки Елены Бойко
Военнослужащие запаса на пять лет лишатся соцсетей
В Сербии раскрыли готовящийся сюрприз для Путина
МИД РФ назвал обвинения США в адрес России по ДРСМД фейками
Google выпустил дудл в честь дня рождения Станиславского
Часть пострадавших при взрыве в Тбилиси оказались членами одной семьи
Власти Австралии попросили туристов делать меньше селфи с вомбатами
Первое в истории растение на Луне погибло
Япония заявила протест России из-за штрафа рыболовецким судам у южных Курил
Украинский депутат рассказал об увеличении в 12 раз цен на газ для населения
США в новой стратегии ПРО полагаются на ядерное сдерживание России и Китая
Минфин США снова продлил срок завершения сделок с En+ и "Русалом"
Французские СМИ ожидают в России новый рекорд торгового баланса
Погода в Москве на 17 января 2019 года: ожидаются снегопад и сильный ветер
Извержение вулкана началось на японском острове Кутиноэрабу
Захваченные в Бенине российские моряки живы
В США умер один из крупнейших инвесторов Джон Богл
Собчак неожиданно приехала в Киев
Пушков: США не передумают выходить из ДРСМД
В США арестовали подозреваемого в подготовке нападения на Белый дом
Спикер Конгресса предложила Трампу отложить ежегодное обращение к законодателям
Трамп подписал закон о выплате компенсаций госслужащим