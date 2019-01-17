Минздрав предложил не рассматривать законопроект о возвращении курилок в аэропорты

СЕГОДНЯ 10:23 2019-01-17T10:23:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Минздрав предложил Госдуме не рассматривать законопроект о возвращении курительных комнат в аэропорты. Глава ведомства Вероника Скворцова направила письмо на имя зампреда нижней палаты парламента, руководителя фракции «Единая Россия» Сергея Неверова. Его просят рассмотреть возможность отклонить законопроект о возвращении курилок в воздушных гаванях. Основной аргумент – проект не соответствует основным принципам охраны здоровья граждан от воздействия табачного дыма.

Здесь же приводится статистика: в 2009 году в России курили 40 процентов населения, из них 60,2% мужчин и 21,7% женщин. Смертность от причин, связанных с курением, составляла 17 процентов.

Только в 2013 году был принял закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» (№ 15-ФЗ). Это стало первым и самым эффективным шагом в борьбе с данной проблемой.

Создание специальных условий для курильщиков – курительные комнаты – поспособствует тому, что их число будет только расти.

К тому же курящие пассажиры вполне могут обойтись без сигареты во время ожидания самолета и перелета, если воспользуются, например, специальным пластырем, который продается в аптеках.

Письмо уже поступило в Госдуму, но пока решение по нему не принято.

- В России нет аэропортов, который были бы против возвращения курительных комнат. Эта мера представляется более эффективной в отношении некурящих посетителей и работников аэропорта, чем существующий малоэффективный запрет, - пояснили газете «Известия» в Международной ассоциации аэропортов.

В свою очередь в правительстве отметили, что не станут поддерживать инициативу депутатов, которые предложили вернуть в аэропортах курилки. За основу будет взят негативный отзыв Минздрава на данное предложение. По мнению экспертов из медицинского ведомства, курительные комнаты не способны ограничить окружающих граждан от дыма.

Минтранс же планирует поддержать инициативу и выступить за вовзрат курительных комнат. По данным ВЦИОМ реально запрет на курение в аэропортах соблюдаемся плохо. Порядка 37% пассажиров аэропортов сталкиваются там с курильщиками, а 33% - курят в аэропорту сами.