2019-01-17T11:08:19+03:00
Происшествия

Полиция начала проверку после избиения журналиста курдского телеканала в Москве

По некоторым данным, собкора Kurdistan 24 доставили в Боткинскую больницу в тяжелом состоянии
Дарья ИВАШКИНА
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Полиция начала проверку после избиения журналиста курдского телеканала в МосквеПолиция начала проверку после избиения журналиста курдского телеканала в МосквеФото: Иван ВИСЛОВ
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В четверг, 17 января, появилась информация о том, что полиция начала доследственную проверку после избиения журналиста курдского телеканала Kurdistan 24 Хошави Мухаммеда в районе студенческого городка Российского университета дружбы народов (РУДН), находящегося на юго-западе Москвы.

«Сотрудники столичной полиции проводят проверку по факту получения гражданином телесных повреждений в ходе конфликта на юго-западе Москвы», - сказали в столичном главке МВД РФ ТАСС. При этом там уточнили, что на днях корреспондент в тяжелом состоянии был доставлен в Боткинскую больницу, откуда в полицию об этом поступила телефонограмма.

Также в правоохранительных органах заявили, что в настоящее время личности всех участников инцидента уже установлены.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в июле прошлого года в центре Москвы произошел похожий случай. Тогда на Никитском бульваре избили спортивного журналиста Егора Погорелова, когда тот возвращался со встречи с одноклассниками.

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