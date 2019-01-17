2019-01-17T11:37:24+03:00
Спорт

"Челси" согласовал трансфер Гонсало Игуаина в клуб

Форвард "Ювентуса", находящийся в аренде у Милана перейдет в английскую премьер-лигу уже в текущем сезоне
Дарья КРЫЛОВА
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Гонсало Игуаин.Гонсало Игуаин.Фото: REUTERS
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В "Челси" согласовал переход Гонсало Игуаина, играющего на позиции центрфорварда в «Милане» уже в этом месяце, в аренду с правом последующей пролонгации соглашения на один год.

В текущем сезоне итальянской Игуаин забил 6 голов и отдал 1 ассист в 15 играх, однако оказался на скамейке запасных в финале Суперкубка Италии против «Ювентуса».

Гонсало Игуаин не присутствовал на групповом фотографировании ни до финальной игры с "Ювентусом", когда команда в полном составе встретилась с принцем Абдулой бин Тьюки Аль-Фасой, занимающим пост президента спортивного комитета ОАЭ, ни после.

Также он отсутствовал на тренировках, в силу чего главный тренер принял решение не включать его в основной состав на игру с "Ювентусом".

Сам Игуаин внес полную ясность касательно своего желания сменить клуб. Он ясно дал понять и своему временному клубу, и своему родному клубу, что хочет перейти в АПЛ и воссоедениться с Сарри, который тренировал Игуаина еще когда тот играл за Наполи.

Маурисио Сарри, в свою очередь, рассматривает своего воспитанника как наилучшее решение проблемы отсутствия центр форварда и прилагает все усилия для ускорения трансфера, ведя переговоры с "Миланом" и "Ювентусом".

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