СЕГОДНЯ 11:19 2019-01-17T11:19:17+03:00

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Редкое природное явление зафиксировано на реке Пресумпскот в американском городе Уэстбрук. В водоеме сформировался гигантский, медленно вращающийся ледяной диск шириной около 90 м (298 футов), передает BBC.

Диск вращается против часовой стрелки и по мнению ученных он мог сформироваться из — за водоворота, который наблюдается в течении реки.

По словам местных жителей, подобные ледяные диски и раньше образовывались в реке, но таких больших, как этот никто тут еще не видел.

Огромная льдина в виде диска образовалась на реке в США.Диаметр аномального образования приблизительно равен 90 метрам

Необычные природные явления нередко происходят и в России. Так, в январе прошлого года многие жители Санкт-Петербурга могли наблюдать загадочные «световые столбы» в небе. Свидетелями феномена стали жители северных районв города.

Также данное явление получило название "световой лес" - его природа обусловлена особенностями распространения света в особенно морозную погоду.