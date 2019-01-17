СЕГОДНЯ 11:25 2019-01-17T11:34:39+03:00

Минтранс предложил выделить дополнительно 5,2 млрд рублей на полеты на Дальний Восток

В ведомстве уверенны, что субсидии позволят на льготных условиях перевезти не менее 785 тыс. пассажиров в нынешнем году

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В Министерстве транспорта выступили с инициативой об увеличение финансирования программы субсидируемых полетов на Дальний Восток, передает ТАСС.

Отметим, ранее авиакомпания "Аэрофлот" обратилась в Минтранс и Росавиацию с просьбой о дополнительном субсидировании полетов на Дальний Восток. Перевозчик исчерпал выделенные ему на эти цели средства еще 16 января 2019 года.

Глава Минтранса Евгений Дитрих отметил, что в 2019 году планируется перевезти по программе субсидирования авиарейсов в Дальневосточный федеральный округ более 447 тыс. человек.

Программой субсидирования могут воспользоватьсяроссияне в возрасте до 23 лет и старше 60-ти (для женщин — старше 55 лет), инвалиды 1-й группы, инвалиды с детства II и III группы, сопровождающие инвалида 1-й группы или ребенка-инвалида.

Кроме этой программы, «Аэрофлот» реализует и собственную программу «плоских тарифов». Билет эконом-класса по фиксированной цене может без каких-либо ограничений купить любой пассажир. «Плоские» тарифы действуют на рейсах «Аэрофлота» между Москвой и Владивостоком, Южно-Сахалинском, Хабаровском, Петропавловск-Камчатским, Магаданом, Калининградом, Симферополем.

Москва-Калининград - 9350 руб. туда-обратно, или 5610 руб. в одну сторону.

Москва-Владивосток (или Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан) - 25000 руб. туда-обратно, или 15000 руб. в одну сторону.

Таксы и сборы включены в эту цену.

Также «плоские тарифы» действуют и на рейсах авиакомпании «Россия» между Москвой и пунктами Дальнего Востока: 22000 руб. туда-обратно, или 13200 руб. в одну сторону.