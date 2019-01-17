Минтранс предложил выделить дополнительно 5,2 млрд рублей на полеты на Дальний Восток
В Министерстве транспорта выступили с инициативой об увеличение финансирования программы субсидируемых полетов на Дальний Восток, передает ТАСС.
Отметим, ранее авиакомпания "Аэрофлот" обратилась в Минтранс и Росавиацию с просьбой о дополнительном субсидировании полетов на Дальний Восток. Перевозчик исчерпал выделенные ему на эти цели средства еще 16 января 2019 года.
Глава Минтранса Евгений Дитрих отметил, что в 2019 году планируется перевезти по программе субсидирования авиарейсов в Дальневосточный федеральный округ более 447 тыс. человек.
Программой субсидирования могут воспользоватьсяроссияне в возрасте до 23 лет и старше 60-ти (для женщин — старше 55 лет), инвалиды 1-й группы, инвалиды с детства II и III группы, сопровождающие инвалида 1-й группы или ребенка-инвалида.
Кроме этой программы, «Аэрофлот» реализует и собственную программу «плоских тарифов». Билет эконом-класса по фиксированной цене может без каких-либо ограничений купить любой пассажир. «Плоские» тарифы действуют на рейсах «Аэрофлота» между Москвой и Владивостоком, Южно-Сахалинском, Хабаровском, Петропавловск-Камчатским, Магаданом, Калининградом, Симферополем.
Москва-Калининград - 9350 руб. туда-обратно, или 5610 руб. в одну сторону.
Москва-Владивосток (или Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан) - 25000 руб. туда-обратно, или 15000 руб. в одну сторону.
Таксы и сборы включены в эту цену.
Также «плоские тарифы» действуют и на рейсах авиакомпании «Россия» между Москвой и пунктами Дальнего Востока: 22000 руб. туда-обратно, или 13200 руб. в одну сторону.