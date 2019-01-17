Украинские силовики проводят обыски у адвоката Вышинского
В четверг, 17 января, адвокат главного редактора портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Андрей Доманский сообщил об обысках, которые, по его словам, украинские силовики проводят у него дома в Киевской области, а также в офисе и дома у его помощника.
«У меня дома сейчас в Киевской области, в офисе и, как я понимаю, у моего помощника дома сейчас проводятся обыски. <…> Они ждали, когда я буду здесь, в Херсоне, когда я не буду дома», - сказал юрист РИА Новости.
При этом защитник отметил, что следственные действия проводятся в день, когда суд в Херсоне должен рассматривать ходатайство прокуратуры о продлении срока ареста его подзащитного. По мнению Доманского, таким образом киевские власти пытаются его «морально дестабилизировать» и повлиять на процесс защиты Вышинского.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 15 мая прошлого года Служба безопасности Украины (СБУ) задержала Вышинского возле его дома в Киеве, после чего журналиста этапировали в Херсон. А спустя два дня Херсонский суд постановил арестовать руководителя портала РИА Новости Украина.
Стоит отметить, что украинские власти обвиняют Кирилла Вышинского в государственной измене, а также в поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
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