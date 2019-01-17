Фильтры от опасной информации установят на всех школьных компьютерах

СЕГОДНЯ 11:33 2019-01-17T11:33:55+03:00

Главы регионов получили поручение проследить, чтобы дети не имели доступ к сообществам, которые отрицательно влияют за школьников

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В российских регионах пройдут массовые проверки школьных компьютеров. Машины, которые установлены в образовательных учреждениях, будут настроены таким образом, чтобы дети не имели доступ к опасной информации. Под запретом окажутся сообщества, который призывают подростков к насилию или подталкивают к самоубийствам.

Работу рекомендовано выполнить в первом полугодии 2019 года. Указание провести проверки «на предмет наличия контент-фильтров, исключающих доступ к запрещенным сайтам» подписано главой правительственной комиссии по профилактике правонарушений, министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым.

Фильтры на школьных компьютерах должны были появиться еще в 2012 году. По рекомендациям Минобрнауки и Минкомсвязи, недоступны должны быть не только сайты, пропагандирующие наркотики, насилие и другую запрещенную информацию, но и ресурсы вроде банков рефератов или сайтов знакомств.

Под влиянием деструктивного контента находятся все подростки, имеющие аккаунты в социальных сетях, каждый третий поддается влиянию: 35% россиян от 13 до 24 лет, или около 5 млн человек. За прошлый год Роспотребнадзор рассмотрел 28 тыс. ссылок на сайты с опасным контентом, это на 10 процентов больше, чем годом ранее.

Опасные сообщества размножаются с огромной скоростью. С 1 июня 2017 по 30 сентября 2018 года в соцсетях появилось около 1,5 млн сообщений посвященных призывам к насилию, и более 15 млн сообщений про наркотики, 3 млн – суицид и 152 тысячи о «скулшутинге» - нападениях в школах, в том числе с использованием огнестрельного оружия, пишет газета «Известия».

Ваши дети пользуются социальными сетями? Скорее да, чем нет. По статистике компании ESET – производителя антивируса ESET NOD32 – 61% российских детей регистрируются в соцсетях до 11 лет. У 24% первый аккаунт появился в семь лет, у 16% - в восемь. Возрастные ограничения (например, 18 лет для «ВКонтакте») их особо не останавливают.

В 2017 году президент подписал закон о введении уголовной ответственности за склонение к суициду. Мы выяснили, что толкает самих подростков вступать в опасные игры.

Видеоигры тоже не менее опасны, чем соцсети. Американский национальный институт СМИ и семьи уже в 13-й раз опубликовал список самых опасных видеоигр. Таким образом предостерег родителей - эта продукция пропагандирует насилие и непристойности. И настоятельно посоветовал: подобные игрушки не желательно давать в руки подросткам младше 17 лет.