Сделки с недвижимостью перенесут в режим онлайн
В России сделки с недвижимостью могут быть перенесены в режим онлайн. Электронные договора будут действовать на сделки по покупке-продаже квартиры или при дарении. Но для этого потребуется провести усиление безопасности электронной подписи участников сделки.
Пилот по электронным договорам планируется провести в рамках проекта долгосрочной аренды жилья, пояснил замглавы Минстроя Андрей Чибис. Это поможет выявить риски и слабые стороны перед тем, как схема будет опробована на сделках по торговле.
- Допустимость электронной формы договора ранее вызывала споры, поскольку Гражданским кодексом РФ предусмотрено составление единого документа при заключении сделок купли-продажи или дарения недвижимости, в то время как в электронной форме технологически формируется несколько документов. В предлагаемой редакции законопроекта прямо указано, что единый документ может быть электронным, — сказали газете «Известия» в Минэкономразвития.
Несмотря на электронный формат все существующие законодательные требования по дальнейшей государственной регистрации перехода права на квартиру или дом в Едином государственном реестре недвижимости будут сохранены.
Эксперты отмечают, что помимо законопроекта должна быть нормативно-правовая база, которая пропишет порядок применения, специальная компьютерная программа.
Когда механизм будет отлажен, цифровая сделка снимет часть административных барьеров, сама процедура проходит быстрее.