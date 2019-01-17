Сделки с недвижимостью перенесут в режим онлайн

СЕГОДНЯ 11:55 2019-01-17T11:55:54+03:00

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В России сделки с недвижимостью могут быть перенесены в режим онлайн. Электронные договора будут действовать на сделки по покупке-продаже квартиры или при дарении. Но для этого потребуется провести усиление безопасности электронной подписи участников сделки.

Пилот по электронным договорам планируется провести в рамках проекта долгосрочной аренды жилья, пояснил замглавы Минстроя Андрей Чибис. Это поможет выявить риски и слабые стороны перед тем, как схема будет опробована на сделках по торговле.

- Допустимость электронной формы договора ранее вызывала споры, поскольку Гражданским кодексом РФ предусмотрено составление единого документа при заключении сделок купли-продажи или дарения недвижимости, в то время как в электронной форме технологически формируется несколько документов. В предлагаемой редакции законопроекта прямо указано, что единый документ может быть электронным, — сказали газете «Известия» в Минэкономразвития.

Несмотря на электронный формат все существующие законодательные требования по дальнейшей государственной регистрации перехода права на квартиру или дом в Едином государственном реестре недвижимости будут сохранены.

Эксперты отмечают, что помимо законопроекта должна быть нормативно-правовая база, которая пропишет порядок применения, специальная компьютерная программа.

Когда механизм будет отлажен, цифровая сделка снимет часть административных барьеров, сама процедура проходит быстрее.