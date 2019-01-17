Взрыв прогремел в университете во французском Лионе
После случившегося в здании учебного заведения вспыхнул пожар
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В четверг, 17 января, появилась информация о взрыве, произошедшем в университете, расположенном в городе Лион, что на юго-востоке Франции. По некоторым данным, после случившегося в здании учебного заведения вспыхнул пожар.
В результате было принято решение вывести всех студентов и преподавателей в безопасное место.
В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы, которые пытаются справиться с огнем.