2019-01-17T12:25:45+03:00
В мире

В Венгрии задержали основателя Football Leaks Руи Пинту

На родине португальцу грозит до 10 лет тюрьмы
Дарья ИВАШКИНА
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В Венгрии задержали основателя Football Leaks Руи ПинтуВ Венгрии задержали основателя Football Leaks Руи ПинтуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В четверг, 17 января, появилась информация о том, что полиция Венгрии задержала португальского хакера Руи Пинту.

Как стало известно, 30-летнего мужчину арестовали в Будапеште по подозрению в краже электронных документов лиссабонского футбольного клуба «Бенфика» для последующей их публикации на портале Football Leaks. При этом его также заподозрили во взломе баз данных португальских футбольных клубов «Спортинг» и «Порту».

Как рассказал источник издания Sabado, теперь хакера ждет экстрадиция на родину - в Португалию, где ему грозит до 10 лет тюремного заключения.

Руи Пинту считается основателем портала Football Leaks, где с 2015 года публикуются секретные бумаги о финансовых операциях в футбольном мире. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, недавно там были обнародованы документы, в которых говорится о взяточничестве в Международной федерации футбола (ФИФА).

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