Переживший атаку на башни-близнецы американец погиб во время теракта в Кении

СЕГОДНЯ 12:26 2019-01-17T12:26:45+03:00

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Предприниматель из США, который пережил террористическую атаку на башни-близнецы в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, был убит в Кении в день своего рождения. Джейсон Спиндлер стал жертвой вооруженных боевиков, напавших на гостиницу Dusit в Найроби. Смерть американца уже подтвердил его брат Джонатан.

«Нет слов, чтобы описать, что сейчас испытывает наша семья. Джейсон Спиндлер, ты всегда будешь замечательным сыном, братом и дядей. Покойся с миром, мы будем очень по тебе скучать», - цитирует слова Джонатана сайт телеканала «Звезда».

В настоящее время полиция Найроби проводит в городе спецоперацию. Пятеро боевиков, совершивших нападение уже ликвидированы.

Сообщается, что сначала в гостинице Dusit прогремел взрыв, а затем в холле боевики открыли огонь по сотрудниками и посетителям отеля. Инцидент уже прокомментировал президент Кении Ухуру Кениата, который осудил действия радикальных исламистов, взявших на себя ответственность за произошедшее.

Погибший американец возглавлял инвестиционную фирму I-DEV International, штаб-квартира которой находится в Найроби. Мужчина переехал в Африку пять лет назад в качестве добровольца, передает телеканал «360».