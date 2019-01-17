Сильнее всего с начала года подорожали продукты питания и бытовая техника

СЕГОДНЯ 12:29 2019-01-17T12:29:36+03:00

Инфляция за первые 14 дней года более чем в два раза превысила рост цен за весь прошлый январь

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Россияне отметили, что с начала 2019 года цены на товары в магазинах начали стремительно расти. Это не только личные ощущения потребителей, но и данные, подтвержденные Росстатом и «Платформой ОФД» Сбербанка.

Средние чеки в российских магазинах растут быстрее, чем число посещений торговых точек. Если в первой декаде января средний чек на бытовую технику вырос на 8% с до 8200 рублей, то на обувь и одежду прибавка составила 4% - 3400–3450 рублей. Вместе с ростом цен падает число покупок, сокращение составляет 6-7 процентов.

Особенно изменение цены бьет по карманам при покупке продуктов питания. Средний чек в магазинах у дома равен 310–320 рублям, а общее число чеков сократилось на 3 процента. Это говорит о том, что люди стали экономить на еде и реже заходить в магазины.

Цены на продукты питания в первые дни нового года росли в два раза сильнее, чем год назад. Росстат отчитался, что с 1 по 9 января 2019 г. инфляция составила 0,5%. В прошлом году за эти же дни - всего 0,2%. Полпроцента, кажется, мизер. Но нас это нервирует. Мы иронизируем над "девятком" яиц вместо "десятка". Но понятно, что в каждой шутке - доля тревоги, и она растет.

Росстат приводит свои цифры: с 1 по 14 января цены выросли на 0,7%. Для сравнения год назад рост составил только 0,3%. Среднесуточная инфляция в начале 2019-го была почти в пять раз выше, чем в январе прошлого года. Причин для такого скачка сразу несколько: рост НДС, сезонный всплеск потребления и увеличение регулируемых тарифов.

По прогнозам экспертов к концу I квартала инфляция ускорится до 5,5%, а ее пик придется на II квартал. В целом же увеличение стоимости товаров и услуг составит примерно 5,6–5,8%, пишет газета «Известия».