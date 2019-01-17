Майка Тайсона «затроллили» яйцами с татуировкой

СЕГОДНЯ 12:46 2019-01-17T12:46:44+03:00

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52-летнего американского боксера привели в ярость подписчики, который засыпали своего кумира фотографиями куриного яйца с рисунком. Все дело в том, что изображение, нанесенное на яйцо, полностью повторяет татуировку, которая находится на виске у боксера.

Троллинг Тайсона начался после сообщений о курином яйце, установившем рекорд по лайкам в Instagram. Снимок продукта набрал более 47 миллионов лайков и поклонники спортсмена посчитали, что кумир будет рад такому подарку.

Майк Тайсон потребовал от подписчиков избавить его от яйца с татуировкойФото: Twitter.com

Фото: Twitter.com

Реакция была обратная. Боксер оставил гневный пост в своем Twitter: «хватит отправлять мне это дерьмо». Но, как это бывает обычно, ситуация вовсе вышла из-под контроля.

После этой публикации Майку Тайсону в ретвитах «накидали яиц» еще больше. Как говорится, на всякий случай, вдруг он еще не видел, сообщает Пятый канал.

Ранее Майк Тайсон побывал в России. Во время поездки на Урал легендарный чемпион открыл новый спорткомплекс и получил главную боксерскую награду России.

Спортсмен также не остался в стороне от главного поединка этой осени, и, вероятно, одного из самых принципиальных противостояний за всю историю UFC — боя между Хабибом Нурмагомедовым и Конором МакГрерором. Во время своего визита в Екатеринбург на пресс-конференции он рассказал, что не может пропустить бой и уже купил себе билет в Лас-Вегас.