Этери Тутберидзе назвала свою любимую программу в текущем сезоне

СЕГОДНЯ 12:55 2019-01-17T12:55:42+03:00

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Воспитавшая целую плеяду прекрасных фигуристок Этери Тутберидзе выставила у себя в Инстаграм фото и подписала: «Моя любимая программа года». На ней изображена ее юная воспитанница Камила Валиева, которая повторяет сюжет картины Пикассо «Девочка на шаре».

tutberidze.eteri My favorite program of the year

«Любимая программа» - и это при том, что у Тутберидзе в группе занимаются олимпийская чемпионка Алина Загитова, а также уникальные юниорки Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная, завоевавшие на взрослом чемпионате России все три первых места. При этом 14-летние девочки опередили ту же Загитову и двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву.

Камила Валиева "Девочка на шаре"/ Kamila Valieva "Girl on the ball".

Оценив этот пост Тутберидзе, любители фигурного катания сразу отметили, что это своеобразный ответ скептикам, которые говорят, что девочки из ее группы умеют только крутить четверные, забывая о самой сути фигурного катания. Но программа Валиевой, поставленная хореографом Даниилом Глейхенгаузом, говорит о том, что юные звездочки из спортклуба «Самбо-70» выходят на новый уровень.

Валиевой только 12 лет и она еще не может выступать даже по юниоркам. Но когда в конце прошлого года Камила показала «Девочку на шаре» во время показательных прокатов, все ахнули. А вот теперь программу отметила и ее знаменитый тренер.