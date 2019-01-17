СЕГОДНЯ 13:00 2019-01-17T13:00:43+03:00

Причиной взрыва в университете французского Лиона стал газ Фото: кадр с видео

Стала известна причина взрыва в университете французского Лиона, прогремевшего там ранее в четверг [видео]

Изменить размер текста: A A

Стала известна причина взрыва в университете французского Лиона. Как выяснилось, в учебном заведении взорвался газ.

По словам местных правоохранителей и очевидцев, пожар вспыхнул на террасе, на крыше здания кампуса, когда там проводились ремонтные работы. В результате произошло воспламенение нескольких хранившихся на этой же террасе газовых баллонов, что и привело к взрыву.

При этом без пострадавших не обошлось: как отмечается в Twitter университета, легкие травмы получили три человека.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, здание, где случилось ЧП, эвакуировали. А прибывшие на место происшествия пожарные сразу же начали бороться с огнем и к настоящему времени им удалось локализовать возгорание.

Стоит отметить, что в сети уже появились видео с места происшествия. Причем на одной из записей запечатлен сам момент взрыва.