Причиной взрыва в университете французского Лиона стал газ
Стала известна причина взрыва в университете французского Лиона. Как выяснилось, в учебном заведении взорвался газ.
По словам местных правоохранителей и очевидцев, пожар вспыхнул на террасе, на крыше здания кампуса, когда там проводились ремонтные работы. В результате произошло воспламенение нескольких хранившихся на этой же террасе газовых баллонов, что и привело к взрыву.
При этом без пострадавших не обошлось: как отмечается в Twitter университета, легкие травмы получили три человека.
Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, здание, где случилось ЧП, эвакуировали. А прибывшие на место происшествия пожарные сразу же начали бороться с огнем и к настоящему времени им удалось локализовать возгорание.
Стоит отметить, что в сети уже появились видео с места происшествия. Причем на одной из записей запечатлен сам момент взрыва.
В университете Лиона произошел взрыв.