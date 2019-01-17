2019-01-17T13:03:10+03:00
Авто

За последний месяц в России 26 компаний подняли цены на автомобили

Большая часть автопроизводителей обновили прайс-листы с начала года
Екатерина СВИНОВА
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За последний месяц в России 26 компаний подняли цены на автомобилиЗа последний месяц в России 26 компаний подняли цены на автомобилиФото: Дмитрий БРУШКО
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Эксперты сайта «Цена Авто» проанализировали данные с 16 декабря 2018 года по 15 января 2019 года на основе которых выяснилось, что за последний месяц автомобили 26 компаний выросли в цене.

Специалисты также отмечают, что абсолютное большинство (20 компаний) скорректировали прайс-листы сразу после Нового года. Во второй половине декабря лишь 6 автопроизводителей изменилисвои цены.

Ценовые корректировки у нескольких брендов пришлись на конец прошлого года. Две модели немецкой марки Volkswagen – пикап Amarok и универсал Caddy подорожали на 18 – 23 тыс. рублей. Японский производитель Subaru добавил к стоимости по 20 – 30 тыс. рублей к кроссоверам XV и Forester нового поколения.

По данным специалистов самая высокая динамика цен традиционно пришлась на начало года. Отечественные производители не отстали от тренда. Так, с 1 января на 12 – 25 тыс. рублей увеличились цены на отечественные автомобили LADA и УАЗ.

Прайс-листы обновил Citroen. У производителя подросли цены практически на весь модельный рядна 20 – 100 тыс. рублей. На 40 – 75 тыс. рублей стал стоить дороже Jeep, а Lexus на 67 – 158 тыс. рублей. Mercedes-Benz прибавил в цене на 30 – 310 тыс. рублей, а Nissan на 11 – 85 тыс. рублей. Также Volkswagen подорожална 15 – 90 тыс. рублей.

Кроме того, подрос в цене весь модельный ряд у марок Hyundai на 19 – 50 тыс. рублей, KIA на 15 – 155 тыс. рублей,Mitsubishi(на 20 – 53 тыс. рублей и Peugeot на 20 – 80 тыс. рублей.

Стоит отметить, что американский бренд Ford, который сумел снизить цену на седаны и хэтчбеки Fiesta на 18 тыс. рублей, несмотря на традиционное новогоднее повышение цен. Впрочем, все остальные модели производителя прибавили от 10 до 100 тыс. рублей.

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