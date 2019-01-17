МИД РФ: нынешняя избирательная кампания на Украине может стать самой грязной за всю историю страны
В четверг, 17 января, в МИД РФ прокомментировали нынешнюю президентскую избирательную кампанию на Украине. Как считают в российском дипведомстве, она имеет все шансы стать самой грязной и скандальной за всю историю независимости страны.
«В своем стремлении любыми способами удержаться на плаву действующее руководство незалежной переходит все границы, принимая откровенно антидемократические, антинародные решения», - говорится на сайте министерства иностранных дел РФ.
Также там отмечается, что Киев использует избирательную кампанию в качестве повода для нагнетания антироссийской истерии.
В частности, наши дипломаты высказались о решении украинских властей закрыть избирательные участки на территории РФ. По их мнению, это лишь показывает, как сильно Киев боится своих граждан, особенно тех, кто был вынужден покинуть страну из-за деградирующего экономического положения и нарушения их прав и свобод.
«Лишив их возможности голосовать, (президент Украины Петр) Порошенко и его окружение расписываются в собственной слабости, невыполнении громких предвыборных обещаний пятилетней давности и неспособности вывести Украину из углубляющегося кризиса», - подчеркивается в заявлении МИД РФ.
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