Йоханнес Бе стал первым в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге

СЕГОДНЯ 14:14 2019-01-17T14:14:08+03:00

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В четверг, 17 января, в немецком Рупольдинге прошла гонка пятого этапа Кубка мира по биатлону. Мужчины вышли на спринтерскую дистанцию и первое место по итогам соревнований занял норвежец Йоханнес Бе.

Один из двух братьев Бе прошел 10 километров за 22 минуты 56,3 секунды, допустив 1 промах на 2 рубежах. А вот Тарьей Бе, ни разу не промахнувшийся, уступил ему 7,9 секунды и стал вторым. Третья позиция в итоговом протоколе - у немца Бенедикта Долля - 10,5 секунд отставания при 1 промахе.

Лучший российский биатлонист последнего времени Александр Логинов довольно долго шел третьим, но в итоге занял пятое место в итоговом протоколе. Он проиграл 26,1 секунды победителю, сделав 1 промах на 2 огневых рубежах.

Отметим, что мужской спринт должен был пройти в среду, но его отменили из-за непогоды. Этап в Рупольдинге завершится 20 января, и сегодня чуть позже состоится женский спринт.