2019-01-17T14:15:13+03:00
В мире

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заручился доверием парламента

Вопрос о поддержке действующего правительства бурно обсуждался греческим парламентом в течение последних двух дней
Елена Гильманова
Поделиться:
Премьер-министр Греции ЦипрасПремьер-министр Греции ЦипрасФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Поздно вечером в среду, 16 января, правительство премьер-министр Греции Алексиса Ципраса получило вотум доверия парламента Греции. В итоге бурных прений, в ходе которых греческие политические силы жестко критиковали официальную политику правительства, премьер-министр едва завоевал поддержку 151 депутата, против высказались - 148 законодателей. Теперь это открывает путь для ратификации «Преспанского соглашения», которое Ципрас согласовал в прошлом году с правительством соседний Бывший югославской Республики Македония (БЮРМ), чтобы положить конец долгому спору по поводу названия «Македония».

«Сегодня греческий парламент дал вотум доверия стабильности. Мы получили вотум доверия с единственной заботой о том, чтобы продолжать удовлетворять потребности и интересы греческого народа», – прокомментировал результаты Ципрас.

Напомним, что Алексис Ципрас поставил вопрос о доверии его правительству сразу после того, как в минувшее воскресенье партия «Независимые греки» Паноса Камменоса заявила о выходе из правящей коалиции. Это произошло на фоне острых разногласий между политиками из-за «Преспанского соглашения» о переименовании Бывший югославской республики в Республику Северная Македония.

Противники соглашения говорят, что новое название является попыткой присвоить греческую идентичность. По данным последних социологических опросов, до 70 процентов населения Греции выступает против реализации этого документа.

Как ранее писал сайт kp.ru, правительство РФ также не одобряет ситуацию, сложившуюся вокруг скандального соглашения. Так, комментирую ситуацию с переименованием республики, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что посол Соединенных Штатов активно способствовал тому, что в парламенте Македонии буквально «продавили» одобрение конституционных поправок «путем шантажа и подкупа» оппозиционных депутатов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Путин прибыл в Белград
Хакеры выложили в сеть базу данных с 773 миллионами почтовых адресов и 22 миллионами паролей
В Киеве ответили на вопрос о встрече Собчак с Порошенко
В Москве полицейские задержали подозреваемого в похищении 235 тележек из супермаркета
Кофейные деревья могут погибнуть из-за изменения климата
Ученые нашли способ улучшить память и работу мозга
Нурмагомедов не планирует реванш с Макгрегором
Верховная рада приняла закон о юрисдикции религиозных приходов
Нарышкин обвинил Великобританию в уничтожении улик по делу Скрипалей
Убийцам казахстанского фигуриста Дениса Тена вынесли приговор
В Госдуме объяснили, почему России стоит отказаться от взносов в ПАСЕ
Йоханнес Бе стал первым в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге
Умер Борис Соколов - последний фронтовой кинооператор
США хотят разместить системы ПРО в космосе
МИД РФ: нынешняя избирательная кампания на Украине может стать самой грязной за всю историю страны
Собчак объяснила поездку в Киев
В Испании спасатели третий день ищут упавшего в колодец ребенка
Умер продюсер «Дозоров» и «Высоцкого» Алексей Кублицкий