Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заручился доверием парламента

СЕГОДНЯ 14:15 2019-01-17T14:15:13+03:00

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Поздно вечером в среду, 16 января, правительство премьер-министр Греции Алексиса Ципраса получило вотум доверия парламента Греции. В итоге бурных прений, в ходе которых греческие политические силы жестко критиковали официальную политику правительства, премьер-министр едва завоевал поддержку 151 депутата, против высказались - 148 законодателей. Теперь это открывает путь для ратификации «Преспанского соглашения», которое Ципрас согласовал в прошлом году с правительством соседний Бывший югославской Республики Македония (БЮРМ), чтобы положить конец долгому спору по поводу названия «Македония».

«Сегодня греческий парламент дал вотум доверия стабильности. Мы получили вотум доверия с единственной заботой о том, чтобы продолжать удовлетворять потребности и интересы греческого народа», – прокомментировал результаты Ципрас.

Напомним, что Алексис Ципрас поставил вопрос о доверии его правительству сразу после того, как в минувшее воскресенье партия «Независимые греки» Паноса Камменоса заявила о выходе из правящей коалиции. Это произошло на фоне острых разногласий между политиками из-за «Преспанского соглашения» о переименовании Бывший югославской республики в Республику Северная Македония.

Противники соглашения говорят, что новое название является попыткой присвоить греческую идентичность. По данным последних социологических опросов, до 70 процентов населения Греции выступает против реализации этого документа.

Как ранее писал сайт kp.ru, правительство РФ также не одобряет ситуацию, сложившуюся вокруг скандального соглашения. Так, комментирую ситуацию с переименованием республики, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что посол Соединенных Штатов активно способствовал тому, что в парламенте Македонии буквально «продавили» одобрение конституционных поправок «путем шантажа и подкупа» оппозиционных депутатов.