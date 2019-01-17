2019-01-17T14:21:21+03:00
Политика

В Госдуме объяснили, почему России стоит отказаться от взносов в ПАСЕ

Парламентарии усомнились и в легитимности Страсбургского суда
Ася РОМАНЧУК
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В Госдуме поддержали решение отказаться от участие в ПАСЕВ Госдуме поддержали решение отказаться от участие в ПАСЕФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Госдуме обсуждается вопрос, касающийся взаимоотношения России с Парламентской ассамблеей Совета Европы. Сейчас наша страна временно прекратила свое участие в ПАСЕ, членские взносы тоже не платятся. О том, почему и в дальнейшем не стоит перечислять платежи рассказал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

- Несколько лет назад ПАСЕ стала использовать дискриминационную норму регламента, которая противоречит уставу Совета Европы. Появилась возможность пересматривать полномочия национальных делегаций, вместо объединения страны стали разъединять. Права человека становятся фикцией, — объявил Слуцкий.

В 2015 году работа России в ПАСЕ была приостановлена. С тех пор мало, что изменилось. Последний доклад так же «не говорит об исключении из регламента ПАСЕ этой дискриминационной нормы».

В легитимности Страсбургского суда парламентарии тоже усомнились. «70 процентов судей Европейского суда по правам человека были выбраны без участия России, а Россия выплатила по решениям этого суда 12 млрд евро, — и легитимность сотрудничества со Страсбургским судом под вопросом».

Резюмируя свое выступление, депутат отметил, что может быть только одно решение – приостановить взносы в Совет Европы.

- Мы были одним из основных плательщиков, а нас подвергали дискриминации, - цитирует ФАН слова Леонида Слуцкого.

Госдума единогласно приняла проект заявления «О ситуации вокруг российского участия в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ)». Таким образом, депутаты отказались направлять делегацию РФ на зимнюю сессию ПАСЕ, которая пройдет с 21 по 25 января во французском Страсбурге, а также поддержали предложение оставить в силе решение о заморозке взноса в бюджет Совета Европы.

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