2019-01-17T14:45:02+03:00
Происшествия

Убийцам казахстанского фигуриста Дениса Тена вынесли приговор

Арман Кудайбергенов и Нуралы Киясов получили по 18 лет колонии, а их подельница Жанар Талыбаева - 4 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Денис Тен погиб в возрасте 25 летДенис Тен погиб в возрасте 25 летФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Фигурантов дела об убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена - Армана Кудайбергенова и Нуралы Киясова - признали виновными в совершении преступления и приговорили их к 18 годам лишения свободы. Такой вердикт в четверг, 17 января, огласил судья Кеншилик Абдельденов

Согласно его решению, оба мужчины должны будут отсидеть свои сроки в учреждениях максимальной безопасности. Что касается третьей подсудимой - Жанар Толыбаева, то ее приговорили к четырем годам лишения свободы по статьям "Кража" и "Недонесение о преступлении", сообщает агентство Tengrinews.

Сайт kp.ru писал о том, что сторона обвинения требовала для Киясова и Кудайбергенова по 20 лет колонии. Жанар Толыбаеву же просили приговорить к четырем годам, поскольку она не принимала непосредственного участия в убийстве 25-летнего фигуриста.

Напомним, что в июле 2018 года молодые люди решили снять боковые зеркала с припаркованного в жилом квартале внедорожника, который, как оказалось, принадлежал именно Денису Тену. Спортсмен застал злоумышленников прямо в момент совершения преступления и попытался их остановить.Тогда между Кудайбергеновым и Теном началась драка. Завершил ее Киясов, который вытащил нож из рюкзака и дважды ударил фигуриста ножом в бедренную артерию. Пострадавший скончался по пути в больницу, потеряв три литра крови.

Казахстанский король льда.Фигурист Денис Тен, бронзовый призер сочинской олимпиады, умер в родном городе Алма-Ате. Его ударили ножом в ногу, потеряв три литра крови, он скончался в реанимации.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Путин прибыл в Белград
Хакеры выложили в сеть базу данных с 773 миллионами почтовых адресов и 22 миллионами паролей
В Киеве ответили на вопрос о встрече Собчак с Порошенко
В Москве полицейские задержали подозреваемого в похищении 235 тележек из супермаркета
Кофейные деревья могут погибнуть из-за изменения климата
Ученые нашли способ улучшить память и работу мозга
Нурмагомедов не планирует реванш с Макгрегором
Верховная рада приняла закон о юрисдикции религиозных приходов
Нарышкин обвинил Великобританию в уничтожении улик по делу Скрипалей
В Госдуме объяснили, почему России стоит отказаться от взносов в ПАСЕ
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заручился доверием парламента
Йоханнес Бе стал первым в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге
Умер Борис Соколов - последний фронтовой кинооператор
США хотят разместить системы ПРО в космосе
МИД РФ: нынешняя избирательная кампания на Украине может стать самой грязной за всю историю страны
Собчак объяснила поездку в Киев
В Испании спасатели третий день ищут упавшего в колодец ребенка
Умер продюсер «Дозоров» и «Высоцкого» Алексей Кублицкий