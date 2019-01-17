Убийцам казахстанского фигуриста Дениса Тена вынесли приговор

СЕГОДНЯ 14:22 2019-01-17T14:45:02+03:00

Арман Кудайбергенов и Нуралы Киясов получили по 18 лет колонии, а их подельница Жанар Талыбаева - 4 года

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Фигурантов дела об убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена - Армана Кудайбергенова и Нуралы Киясова - признали виновными в совершении преступления и приговорили их к 18 годам лишения свободы. Такой вердикт в четверг, 17 января, огласил судья Кеншилик Абдельденов

Согласно его решению, оба мужчины должны будут отсидеть свои сроки в учреждениях максимальной безопасности. Что касается третьей подсудимой - Жанар Толыбаева, то ее приговорили к четырем годам лишения свободы по статьям "Кража" и "Недонесение о преступлении", сообщает агентство Tengrinews.

Сайт kp.ru писал о том, что сторона обвинения требовала для Киясова и Кудайбергенова по 20 лет колонии. Жанар Толыбаеву же просили приговорить к четырем годам, поскольку она не принимала непосредственного участия в убийстве 25-летнего фигуриста.

Напомним, что в июле 2018 года молодые люди решили снять боковые зеркала с припаркованного в жилом квартале внедорожника, который, как оказалось, принадлежал именно Денису Тену. Спортсмен застал злоумышленников прямо в момент совершения преступления и попытался их остановить.Тогда между Кудайбергеновым и Теном началась драка. Завершил ее Киясов, который вытащил нож из рюкзака и дважды ударил фигуриста ножом в бедренную артерию. Пострадавший скончался по пути в больницу, потеряв три литра крови.