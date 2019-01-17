Нарышкин обвинил Великобританию в уничтожении улик по делу Скрипалей

СЕГОДНЯ 14:29 2019-01-17T14:52:05+03:00

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Британские власти продолжают последовательно уничтожать все улики, связанные с делом об отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которое произошло весной 2018 года. Согласно данным, имеющимся в распоряжении главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, Лондон поступает так с самых первых дней с момента совершения резонансного преступления.

"Это грязная провокация, потому что видно, что власти постоянно заметают следы совершенного преступления, уничтожают улики, причем начали это с первых дней. Я уже не говорю о том, где наши граждане и почему они их скрывают?" - цитирует ТАСС начальника СВР.

Стоит отметить, что российские власти уже не впервые указывают на уничтожение улик по делу Скрипалей. Так, летом прошлого года, об этом говорил посол России в Великобритании Александр Яковенко.

Тогда дипломат в очередной раз выразил готовность Москвы направить в Лондон своих специалистов для совместного расследования преступления, однако подчеркнул, что власти самого королевства похоже не собираются работать вместе.

Сайт kp.ru писал о том, что Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в Солсбери в марте 2018-го неким нервно-паралитическим веществом, а в июне в соседнем городе Эймсбери были обнаружены еще два человека, которые, вероятно, оказались под воздействием того же яда. Одна из пострадавших позже скончалась. Юлию же и Сергея Скрипаль выписали и больницы, однако где они сейчас - неизвестно.