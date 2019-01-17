Верховная рада приняла закон о юрисдикции религиозных приходов

СЕГОДНЯ 14:38 2019-01-17T15:02:15+03:00

Данный документ позволяет практически беспрепятственно проводить перевод общин от одного патриархата к другому

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Верховная рада Украины приняла закон, который устанавливает порядок смены юрисдикции религиозных организаций. В поддержку данного документа высказались 229 депутатов при необходимом минимуме в 226 человек.

В описании к проекту говорится, что в случае его окончательного принятия переход общины в подчинение к той или иной церкви будет осуществляться путем проведения общего собрания. Решение считается принятым, если его поддержали более двух третей членов объединения.

При этом отмечается, что права собственности после перехода остаются неизменными. Несогласные же со сменой юрисдикции могут создать новую общину и договориться о поочередном пользовании храмом.

Депутат Виктор Еленский рассказал УНИАН, что главным преимуществом закона является, в частности, наложение моратория на отчуждение имущества прихода до тех пор, пока процедура перехода не будет юридически завершена.

"Этот закон нормирует процедуру присоединения приходов к Православной Церкви Украины. Отныне украинцы не [будут] спрашивать: какой это патриархат? Потому что Церковь отныне у нас, благодаря Томосу об автокефалии, украинская!" — написал президент незалежной Петр Порошенко на своей странице в Twitter.

Напомним, что с того момента, как на Украине появилась "новая" автокефальная православная церковь, радикалы стали силой захватывать храмы, принадлежащие канонической УПЦ.

Так, например, сайт kp.ru писал о беспределе, устроенном раскольниками на территории храма святого Иоанна Крестителя в селе Шандровец Львовской области. Сторонники так называемой ПЦУ ворвались в дом настоятеля протоиерея Ильи Уруского и потребовали отдать им ключи от церкви.