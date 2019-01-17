2019-01-17T14:46:44+03:00
Наука

Ученые нашли способ улучшить память и работу мозга

Специалисты подтвердили пользу физической активности
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ученые рассказали, как улучшить работу мозгаУченые рассказали, как улучшить работу мозгаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ученые из США выяснили, каким способом можно значительно улучшить память и активизировать работу мозга. Специалисты отметили, что положительный эффект дает физическая активность, даже если это будут просто прогулки или работа по дому.

Эксперты провели исследование с участием пятисот пожилых добровольцев, около двухсот из которых страдали деменцией. В течение 20 лет все добровольцы ежегодно проходили тесты на физическую силу, мышление и память. Ученые отметил, что добровольцы умерли в среднем в возрасте 91 года. И примерно за два года до смерти все они начали носить на запястье акселерометр. Это устройство контролировало физическую активность пожилых людей, пишет «Свободная пресса».

В результате, оказалось, что кто вел сидячий образ жизни, чаще страдали от слабоумия и хуже проходили тесты на мышление и проверки памяти.

После смерти добровольцев ученые исследовали мозг каждого и смогли подтвердить, что более высокая частота физической активности была связана с улучшением памяти, пишет сайт argumenti.ru.

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