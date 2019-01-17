2019-01-17T15:03:26+03:00
Происшествия

В Москве полицейские задержали подозреваемого в похищении 235 тележек из супермаркета

В полиции сообщили, что общая стоимость украденных тележек для перевозки продуктов составляет более 855 тысячи рублей
Елена Гильманова
Поделиться:
В Москве полицейские задержали подозреваемого в похищении 235 тележек из супермаркетаВ Москве полицейские задержали подозреваемого в похищении 235 тележек из супермаркетаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В четверг, 17 января, в Новой Москве полицейские задержали мужчину, который украл 235 тележек из супермаркета с намерением последующей сдачи их в пункт приема металлолома.

«Сотрудники уголовного розыска Москвы задержали 22-летнего жителя столицы по подозрению в совершении кражи имущества одного из супермаркетов столицы», - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов.

Титов рассказал, что о краже стало известно после того, как в полицию обратились работники отдела безопасности одного из супермаркетов Москвы. По словам заявителей, общая стоимость 235 похищенных тележек составляет более 855 тысяч рублей

По словам начальника пресс-службы МВД, задержанный работал в супермаркете грузчиком и имел свободный доступ к складским помещениям. «Совместно с неустановленными соучастниками на автомобиле "Газель" они перевозили похищенное имущество для дальнейшей сдачи в пункт приема металлолома» - отметил Титов.

В настоящее время возбуждено уголовное дело и ведется розыск остальных злоумышленников.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Путин прибыл в Белград
Хакеры выложили в сеть базу данных с 773 миллионами почтовых адресов и 22 миллионами паролей
В Киеве ответили на вопрос о встрече Собчак с Порошенко
Кофейные деревья могут погибнуть из-за изменения климата
Ученые нашли способ улучшить память и работу мозга
Нурмагомедов не планирует реванш с Макгрегором
Верховная рада приняла закон о юрисдикции религиозных приходов
Нарышкин обвинил Великобританию в уничтожении улик по делу Скрипалей
Убийцам казахстанского фигуриста Дениса Тена вынесли приговор
В Госдуме объяснили, почему России стоит отказаться от взносов в ПАСЕ
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заручился доверием парламента
Йоханнес Бе стал первым в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге
Умер Борис Соколов - последний фронтовой кинооператор
США хотят разместить системы ПРО в космосе
МИД РФ: нынешняя избирательная кампания на Украине может стать самой грязной за всю историю страны
Собчак объяснила поездку в Киев
В Испании спасатели третий день ищут упавшего в колодец ребенка
Умер продюсер «Дозоров» и «Высоцкого» Алексей Кублицкий