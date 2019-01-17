СЕГОДНЯ 15:03 2019-01-17T15:03:26+03:00

В Москве полицейские задержали подозреваемого в похищении 235 тележек из супермаркета Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В полиции сообщили, что общая стоимость украденных тележек для перевозки продуктов составляет более 855 тысячи рублей

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В четверг, 17 января, в Новой Москве полицейские задержали мужчину, который украл 235 тележек из супермаркета с намерением последующей сдачи их в пункт приема металлолома.

«Сотрудники уголовного розыска Москвы задержали 22-летнего жителя столицы по подозрению в совершении кражи имущества одного из супермаркетов столицы», - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов.

Титов рассказал, что о краже стало известно после того, как в полицию обратились работники отдела безопасности одного из супермаркетов Москвы. По словам заявителей, общая стоимость 235 похищенных тележек составляет более 855 тысяч рублей

По словам начальника пресс-службы МВД, задержанный работал в супермаркете грузчиком и имел свободный доступ к складским помещениям. «Совместно с неустановленными соучастниками на автомобиле "Газель" они перевозили похищенное имущество для дальнейшей сдачи в пункт приема металлолома» - отметил Титов.

В настоящее время возбуждено уголовное дело и ведется розыск остальных злоумышленников.