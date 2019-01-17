2019-01-17T15:24:06+03:00
Политика

В Киеве ответили на вопрос о встрече Собчак с Порошенко

Как выяснилось, в четверг президента Украины не будет в столице незалежной
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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В пресс-службе президента Украины Петра Порошенко прокомментировали визит телеведущей Ксении Собчак в Киев. Так, там опровергли информацию о возможной встрече лидера незалежной с экс-кандидатом в президенты РФ.

«Я не владею такой информацией», - сказала представитель главы соседнего государства, отвечая на вопрос, планирует ли личная беседа Порошенко с Собчак. При этом собеседница ФАН добавила, что в настоящее время украинский президент находится не в Киеве, а в одном из регионов страны. «Сегодня президент в командировке», - пояснили в пресс-службе Порошенко.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в четверг утром Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram снятое на Европейской площади украинской столицы видео, подписав его: «Ну, привет, Киев». А чуть позже посчитала нужным объяснить свою поездку в незалежную. Так, по заверениям телеведущей, она приехала в Киев к подруге, при этом ее визит никак не связан с политикой.

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