Глава НБУ заявил о наивысшем за семь лет росте ВВП Украины

СЕГОДНЯ 16:07 2019-01-17T16:07:30+03:00

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Глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий, подводя итоги 2018 года, заявил, что в прошлом году незалежной удалось добиться «наилучших макроэкономических показателей за последние несколько лет».

По его словам, инфляция в стране снизилась до 9,8%. Кроме того, как утверждает Смолий, золотовалютные резервы НБУ впервые с 2013 года увеличились до 20,8 миллиарда долларов. При этом глава Национального банка незалежной отметил, что все эти достижения - результат продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) и другими международными донорами.

Также Смолий подчеркнул, что рост ВВП Украины за девять месяцев прошлого года составил 3,8%, что, по его словам, является лучшим показателем за последние семь лет, передает «Интерфакс».

Между тем напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в январе эксперт оценил состояние экономики Украины как критическое, отметив, что долги киевских властей уже превысили 70% от всего ВВП страны.